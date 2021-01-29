Умер Нобелевский лауреат по химии Крутцен

Пауль Крутцен (Фото: C. Costard / MPI for Chemistry / mpic.de)

Нидерландский химик, лауреат Нобелевской премии Пауль Крутцен скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Института химии общества Макса Планка, где ученый проработал более 20 лет.

Крутцен изучал озоновые дыры в атмосфере. В 1995 году он вместе c Марио Молиной и Роуландом Шервудомс получил Нобелевскую премию по химии. Ученые обнаружили, что оксиды азота разрушают слой озона, который защищает Землю от ультрафиолетового излучения Солнца.

«Пауль Крутцен был пионером во многих отношениях. Он был первым, кто показал, как деятельность человека наносит вред озоновому слою», — сказал президент общества Макса Планка Мартин Стратманн.

Крутцен родился в Амстердаме, там он получил инженерное образование и устроился на работу в городское строительное бюро. Позднее они с супругой переехали в Швецию, где он стал работать программистом в департаменте метеорологии Стокгольмского университета и одновременно продолжал обучение. Также Крутцен работал в США, Германии, Австрии.