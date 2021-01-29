Бывший глава МИД Дании предупредил о недооценке военной мощи России

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Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Енсен заявил, что Россия при президентстве Владимира Путина вновь приобрела статус военной державы. Такое мнение он высказал в колонке для ежедневной газеты Berlingske, ее содержание приводит «ИноСМИ». Она озаглавлена «Мы не должны недооценивать перевооружение России».

«На протяжении 20 лет Путин стремился возродить Россию как военную державу. Во многом это удалось», — резюмирует бывший чиновник.

В статье он отметил сухопутные силы, которые, по его мнению, показали свою эффективность в Крыму, а также в Сирии. Кроме того, бывший министр оценил модернизацию Военно-воздушных сил (ВВС в 2015 году были преобразованы в ВКС. — РБК). «Военно-воздушные силы тоже были модернизированы, не в последнюю очередь противовоздушная оборона», — пишет Эллеманн-Енсен. При этом он считает, что в российском военно-промышленном комплексе есть слабые места, но они компенсируются мощью в других областях. В пример он привел Военно-морские силы, которые, как он считает, не подходят для крупных операций в Мировом океане.

Также экс-глава МИД Дании добавил, что по количеству ядерных боеголовок Россия по-прежнему остается одной из крупнейших ядерных державой в мире.