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Врач-невролог рассказал о подборе лекарств при головной боли

Обезболивающее необходимо принимать при первых ощущениях головной боли. Об этом сообщил в интервью Sputnik врач-невролог Павел Бранд, медицинский директор и главный врач сети клиник «Семейная».

По словам врача, если головная боль становится частой, то нужно незамедлительно обратиться к врачу. «Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трех дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц — точно необходимо обратиться к врачу», — объяснил Бранд.

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Специалист также пояснил, что самостоятельно подобрать обезболивающее можно только для разового приема, в других случаях лучше обратиться к врачу. В некоторых случаях прием обезболивающих препаратов может стать причиной головной боли, предупредил врач.

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