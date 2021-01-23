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Пандемия коронавируса ,  
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Врач предупредила о повышенной метеочувствительности после COVID

Люди, перенесшие COVID-19, могут стать более зависимы от изменений погоды, что приведет к обострению хронических болезней. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Зубарева, передает Sputnik.

«У них на фоне определенных метеорологических условий обостряются хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии, и даже инфаркты с инсультами случаются, а еще проявляются заболевания легочной системы и астма», — сказала она.

Врач пояснила, что перемена атмосферного давления — это стресс для организма, который он хуже переносит, когда ослаблен. После заражения коронавирусом, в частности, по словам Зубаревой, бывают ослаблены бронхо-легочная или сердечно-сосудистая системы организма.

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Фото:Carl Court / Getty Images

Эксперт посоветовала принимать во время обострения инфекционных заболеваний микроэлементы и витамины, они адаптируют организм к стрессу и улучшают иммунитет. «Это витамин D и витамин E, которые надо принимать по показаниям врача, исходя из изначального уровня этих витаминов. Также нужны различные омега-3 кислоты», — уточнила терапевт.

Ранее врач Коити Хирахата из Токийской клиники Hirahata Clinic называл среди самых распространенных последствий коронавируса слабость, подавленность и депрессивное состояние. Кроме того, часто распространены спутанность мыслей, головная боль, боль по всему телу, бессонница.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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