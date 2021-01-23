Врач предупредила о повышенной метеочувствительности после COVID

Люди, перенесшие COVID-19, могут стать более зависимы от изменений погоды, что приведет к обострению хронических болезней. Об этом заявила врач-терапевт Наталья Зубарева, передает Sputnik.

«У них на фоне определенных метеорологических условий обостряются хронические заболевания, сердечно-сосудистые патологии, и даже инфаркты с инсультами случаются, а еще проявляются заболевания легочной системы и астма», — сказала она.

Врач пояснила, что перемена атмосферного давления — это стресс для организма, который он хуже переносит, когда ослаблен. После заражения коронавирусом, в частности, по словам Зубаревой, бывают ослаблены бронхо-легочная или сердечно-сосудистая системы организма.

Эксперт посоветовала принимать во время обострения инфекционных заболеваний микроэлементы и витамины, они адаптируют организм к стрессу и улучшают иммунитет. «Это витамин D и витамин E, которые надо принимать по показаниям врача, исходя из изначального уровня этих витаминов. Также нужны различные омега-3 кислоты», — уточнила терапевт.