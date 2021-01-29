Коллекционеры увеличили траты на Ozon в 2020 году

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В 2020 году клиенты интернет-магазина Ozon в 2,7 раза увеличили в денежном выражении объем покупок предметов коллекционирования по сравнению с 2019 годом, потратив на эти цели около 300 млн руб. Об этом РБК сообщили в компании.

В штуках объем продаж коллекционных товаров вырос на 27%. Одним из самых популярных товаров в этой категории стала монета «Самоотверженный труд медицинских работников», посвященная борьбе с коронавирусом.

Самая дорогая покупка в этой категории обошлась клиенту в 456 тыс. руб. — именно столько потратил на раритетные издания по истории России покупатель из села Жаворонки Московской области. Средний чек на такие товары в 2020 году составил 1,2 тыс. руб., за год он вырос на 22%.

Самыми популярными товарами в этой категории стали монеты.

В топ продаж коллекционных товаров в штуках за прошлый год вошли:

• монеты «Полководцы и герои русской армии в Отечественной войне 1812 года»;

• монеты «Города — столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков»;

• монета 25 руб. «Самоотверженный труд медицинских работников», посвященная борьбе с пандемией коронавируса;

• монеты из серии «Оружие Великой Победы»;

• пятирублевые монеты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.