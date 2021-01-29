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Коллекционеры увеличили траты на Ozon в 2020 году

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В 2020 году клиенты интернет-магазина Ozon в 2,7 раза увеличили в денежном выражении объем покупок предметов коллекционирования по сравнению с 2019 годом, потратив на эти цели около 300 млн руб. Об этом РБК сообщили в компании.

В штуках объем продаж коллекционных товаров вырос на 27%. Одним из самых популярных товаров в этой категории стала монета «Самоотверженный труд медицинских работников», посвященная борьбе с коронавирусом.

Самая дорогая покупка в этой категории обошлась клиенту в 456 тыс. руб. — именно столько потратил на раритетные издания по истории России покупатель из села Жаворонки Московской области. Средний чек на такие товары в 2020 году составил 1,2 тыс. руб., за год он вырос на 22%.

Самыми популярными товарами в этой категории стали монеты.

В топ продаж коллекционных товаров в штуках за прошлый год вошли:
• монеты «Полководцы и герои русской армии в Отечественной войне 1812 года»;
• монеты «Города — столицы государств, освобожденные советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков»;
• монета 25 руб. «Самоотверженный труд медицинских работников», посвященная борьбе с пандемией коронавируса;
• монеты из серии «Оружие Великой Победы»;
• пятирублевые монеты, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В лидерах по количеству заказов коллекционных товаров оказались Москва, Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Казань.

Сбербанк и ВТБ оценили траты россиян в новогодние праздники
Финансы
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

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Как выяснили в Сбербанке и ВТБ, пандемия внесла изменения в поведение российских потребителей в новогодние праздники: в первую декаду января 2021 года граждане иначе тратили деньги на путешествия и развлечения, чем годом ранее.

По данным лаборатории «СберИндекс», 4–10 января расходы населения на покупку авиабилетов оказались на 77% ниже уровня аналогичного периода 2020 года, траты на отели упали на 81,4%, а на покупки в duty free — на 87,1%. Выплаты в пользу турагентств по сравнению с прошлым годом снизились более чем на треть (38,6%).

По оценкам ВТБ, 1–8 января россияне перевели турагентствам 457 млн руб. — на треть меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Однако в целом расходы на транспорт выросли на 22% год к году (до 7,6 млрд руб.), а на гостиницы — на 15% (396 млн руб.), следует из статистики эквайринговых терминалов ВТБ.

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