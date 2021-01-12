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Сбербанк и ВТБ оценили траты россиян в новогодние праздники

В новогодние выходные россияне резко сократили траты в ресторанах и кафе по сравнению с допандемийными каникулами и почти не уезжали за рубеж, оценили в Сбербанке и ВТБ. Но активнее путешествовали по России и занимались спортом
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пандемия внесла изменения в поведение российских потребителей в новогодние праздники: в первую декаду января 2021 года граждане иначе тратили деньги на путешествия и развлечения, сообщили РБК в Сбербанке и ВТБ (занимают первое и второе место на рынке эквайринга в России).

По данным лаборатории «СберИндекс», 4–10 января расходы населения на покупку авиабилетов оказались на 77% ниже уровня аналогичного периода 2020 года, траты на отели упали на 81,4%, а на покупки в Duty Free — на 87,1%. Выплаты в пользу турагентств по сравнению с прошлым годом снизились более чем на треть (38,6%). На неделе с 28 декабря по 3 января расходы в этих категориях также были ниже прошлогодних значений, следует из статистики «СберИндекса».

По оценкам ВТБ, 1–8 января россияне перевели турагентствам 457 млн руб. — на треть меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Однако в целом расходы на транспорт выросли на 22% год к году (до 7,6 млрд руб.), а на гостиницы — на 15% (396 млн руб.), следует из статистики эквайринговых терминалов ВТБ.

Путешествия по России

Ограничения на поездки за рубеж оказали поддержку тратам внутри страны, отмечают аналитики «Сбера». С 4 по 10 января на 5% выше прошлогоднего уровня оказались расходы на топливо и услуги автосервисов. Перед Новым годом россияне активнее перемещались по стране, причем в основном на личном транспорте, говорится в исследовании «СберИндекса». Хотя расходы на проживание в отелях в целом упали более чем на 80%, объем трат в этом сегменте внутри страны вырос на 5,8% год к году, отмечают эксперты.

По данным ВТБ, в городах Золотого кольца объем расходных операций 1–8 января вырос на 17% год к году. Всплеск выручки (на 42%) показали местные кафе и рестораны, оборот алкомаркетов поднялся почти на треть (32%), расходы россиян на развлечения в этих городах увеличились на 10%. На российских горнолыжных курортах траты населения за тот же период увеличились на 13%. В этих городах также был зафиксирован рост расходов потребителей на рестораны и кафе, развлечения и алкоголь. В новогодние каникулы в Москве общие расходы потребителей выросли на 7% год к году, хотя столичные рестораны и кафе недосчитались выручки из-за сокращения числа иностранных туристов, считают в банке. В целом траты россиян на развлечения и путешествия по стране в эквайринговой сети ВТБ 1–8 января превысили 22,5 млрд руб., что на 2,3% выше уровня прошлого года.

Другой подход к развлечениям

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В эти новогодние каникулы россияне также иначе тратили средства на другой досуг. По сравнению с аналогичными неделями прошлого года расходы на развлечения 4–10 января были ниже на 40,8%, а на неделе с 28 декабря по 3 января — на 49,1%, следует из данных «Сбера». Покупки в ресторанах и барах год к году сократились примерно на треть. При этом заметный всплеск расходов 4–10 января был зафиксирован в категории «Спорт» — на 40,8% по сравнению с аналогичной неделей 2020 года.

По оценкам ВТБ, 1–8 января россияне потратили на развлечения до 3 млрд руб., что на 39% больше, чем годом ранее. При этом расходы на рестораны, бары и кафе упали на четверть — до 1,8 млрд руб., а на покупку алкоголя в магазинах, наоборот, выросли на треть (346 млн руб.).

В целом потребительская активность в России накануне Нового года и в праздники упала, следует из данных «СберИндекса». На неделе с 28 декабря по 2 января расходы населения по всем товарным категориям были на 0,5% ниже уровня предыдущего года, 4–10 января — на 1,2%. Покупки бытовой техники и электроники упали на 3,5% в годовом выражении перед каникулами и в самом их начале, но затем выросли на 6,3%. Аналогичная динамика наблюдалась в категориях «Одежда и обувь», «Мебель и предметы интерьера», «Ювелирные изделия». Расходы на цветы, подарки и алкоголь, наоборот, выросли с 28 декабря по 3 января и заметно сократились на второй праздничной неделе.

Автор
Юлия Кошкина
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