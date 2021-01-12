Сбербанк и ВТБ оценили траты россиян в новогодние праздники

В новогодние выходные россияне резко сократили траты в ресторанах и кафе по сравнению с допандемийными каникулами и почти не уезжали за рубеж, оценили в Сбербанке и ВТБ. Но активнее путешествовали по России и занимались спортом

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Пандемия внесла изменения в поведение российских потребителей в новогодние праздники: в первую декаду января 2021 года граждане иначе тратили деньги на путешествия и развлечения, сообщили РБК в Сбербанке и ВТБ (занимают первое и второе место на рынке эквайринга в России).

По данным лаборатории «СберИндекс», 4–10 января расходы населения на покупку авиабилетов оказались на 77% ниже уровня аналогичного периода 2020 года, траты на отели упали на 81,4%, а на покупки в Duty Free — на 87,1%. Выплаты в пользу турагентств по сравнению с прошлым годом снизились более чем на треть (38,6%). На неделе с 28 декабря по 3 января расходы в этих категориях также были ниже прошлогодних значений, следует из статистики «СберИндекса».

По оценкам ВТБ, 1–8 января россияне перевели турагентствам 457 млн руб. — на треть меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Однако в целом расходы на транспорт выросли на 22% год к году (до 7,6 млрд руб.), а на гостиницы — на 15% (396 млн руб.), следует из статистики эквайринговых терминалов ВТБ.

Путешествия по России

Ограничения на поездки за рубеж оказали поддержку тратам внутри страны, отмечают аналитики «Сбера». С 4 по 10 января на 5% выше прошлогоднего уровня оказались расходы на топливо и услуги автосервисов. Перед Новым годом россияне активнее перемещались по стране, причем в основном на личном транспорте, говорится в исследовании «СберИндекса». Хотя расходы на проживание в отелях в целом упали более чем на 80%, объем трат в этом сегменте внутри страны вырос на 5,8% год к году, отмечают эксперты.