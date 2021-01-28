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В отряд космонавтов в рамках нового набора не прошла ни одна женщина

Фото: Roscosmos / Facebook
Фото: Roscosmos / Facebook

В «Роскосмосе» назвали имена космонавтов нового отбора, который велся с 2019 года. В нем не оказалось женщин. Список опубликован на сайте компании.

Кандидатами в космонавты стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Им предстоит пройти двухгодичный курс подготовки.

Как говорится на сайте Центра подготовки космонавтов им. Гагарина, очного этапа отбора достигли 64 человека, среди которых было девять женщин.

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Фото:Пресс-служба Роскосмоса / ТАСС

В феврале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Центру снизить требования к отбору космонавтов. По его словам, необходимо решить, можно ли снять «в пределах разумного» часть требований с учетом более современных космических кораблей, большего числа автоматики, которая замещает человека. «В противном случае нам еще долго придется отбирать в отряд суперменов», — заключил он.

Согласно требованиям на сайте «Роскосмоса», чтобы стать космонавтом, необходимо:

  • знать иностранные языки;
  • хорошо разбираться в истории пилотируемой космонавтики;
  • отличаться хорошим здоровьем, выносливостью, силой, быстротой и ловкостью;
  • весить 50–90 кг и быть ростом от 150 до 190 см;
  • быть не старше 35 лет;
  • окончить вуз по строго определенным специальностям: авиационная и ракетно-космическая техника, информатика, астрономия, химия и др.;
  • носить обувь не больше 46 размера;
  • быть гражданином России.
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