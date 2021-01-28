В отряд космонавтов в рамках нового набора не прошла ни одна женщина

Фото: Roscosmos / Facebook

В «Роскосмосе» назвали имена космонавтов нового отбора, который велся с 2019 года. В нем не оказалось женщин. Список опубликован на сайте компании.

Кандидатами в космонавты стали Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Им предстоит пройти двухгодичный курс подготовки.

Как говорится на сайте Центра подготовки космонавтов им. Гагарина, очного этапа отбора достигли 64 человека, среди которых было девять женщин.

В феврале глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Центру снизить требования к отбору космонавтов. По его словам, необходимо решить, можно ли снять «в пределах разумного» часть требований с учетом более современных космических кораблей, большего числа автоматики, которая замещает человека. «В противном случае нам еще долго придется отбирать в отряд суперменов», — заключил он.