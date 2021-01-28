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Отравление Навального ,  
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Росгвардия не направляла оружейным магазинам рекомендаций о закрытии

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Росгвардия опровергла информацию о том, что ведомство направило рекомендации в оружейные магазины Москвы временно приостановить работу из-за несогласованной акции 31 января. Об этом РБК сообщили в пресс-службе.

«Росгвардия не направляла рекомендации оружейным магазинам о закрытии», — утверждают представители ведомства.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на компанию Air-gun (интернет-магазин, занимающийся продажей пневматического оружия. — РБК) сообщил о распоряжении Росгвардии столичным оружейным магазинам закрыться на ближайшие выходные. Также Baza сослалась на оружейный магазин «Кольчуга», который сообщил, что не будет работать в субботу и воскресенье.

Telegram-канал связал это распоряжение с акциями протеста, которые планируют провести сторонники оппозиционера Алексея Навального 31 января. Прокуратура Москвы уже опубликовала предостережение, в котором заявила, что готовящиеся акции незаконны, поэтому за участие в них, а также за призывы к участию может последовать ответственность.

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