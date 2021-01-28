В Ереване протестующие в очередной раз потребовали отставки Пашиняна

Акции протеста оппозиции с требованием отставки Пашиняна начались сразу же после оглашения заявления по Нагорному Карабаху 10 ноября, с которым выступили президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

Стороны тогда договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые возобновились в конце сентября. В Армении многие силы расценили эти договоренности как военное и политическое поражение, поскольку в результате Ереван потерял контроль над частью районов Нагорного Карабаха.