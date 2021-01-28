В Ереване протестующие в очередной раз потребовали отставки Пашиняна
В столице Армении на Площади Республики проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства, сообщает агентство «Новости Армении-NEWS.am». На сайте агентства организована прямая трансляция событий.
В акции принимают участие политики, общественные деятели, деятели культуры и искусства.
По данным «Sputnik Армения», в акции участвуют несколько сотен человек.
Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, протестующие устроили потасовку с полицейскими и попытались пройти в здание парламента. «Мы хотим войти в здание и потребовать, чтоб Пашинян ушел в отставку», — заявил один из участников акции.