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В Ереване протестующие в очередной раз потребовали отставки Пашиняна

Аршак Закарян выступает на акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна
Аршак Закарян выступает на акции протеста с требованием отставки Никола Пашиняна (Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости)

В столице Армении на Площади Республики проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства, сообщает агентство «Новости Армении-NEWS.am». На сайте агентства организована прямая трансляция событий.

В акции принимают участие политики, общественные деятели, деятели культуры и искусства.

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

По данным «Sputnik Армения», в акции участвуют несколько сотен человек.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, протестующие устроили потасовку с полицейскими и попытались пройти в здание парламента. «Мы хотим войти в здание и потребовать, чтоб Пашинян ушел в отставку», — заявил один из участников акции.

Акции протеста оппозиции с требованием отставки Пашиняна начались сразу же после оглашения заявления по Нагорному Карабаху 10 ноября, с которым выступили президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян.

Стороны тогда договорились о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которые возобновились в конце сентября. В Армении многие силы расценили эти договоренности как военное и политическое поражение, поскольку в результате Ереван потерял контроль над частью районов Нагорного Карабаха.

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