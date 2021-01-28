Из-за задевшего при посадке три здания Ми-8 в Богучанах СК завел дело

Вертолет МИ-8АМТ при посадке в Богучанах в Красноярском крае задел несущим винтом три здания — административное здание аэропорта и два технических здания, сообщает Западно-Сибирское управление Следственного комитета на транспорте.

Кроме того, вертолет МИ-8АМТ повредил винтовую часть другого вертолета, который в этот момент стоял на площадке. В происшествии никто не пострадал.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов (ч. 1 ст. 263 УК).

Ранее РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, что вертолет Ми-8 в поселке Богучаны Красноярского края при подготовке к взлету зацепил лопастями здание. «От красноярского межрегионального управления воздушного транспорта поступило сообщение, что вертолет зацепил здание. Пострадавших нет», — сказали в МЧС.

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