Песков заявил о нежелании тратить время на расследование Bellingcat

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Кремле не читали последнее расследование Bellingcat и The Insider, в котором утверждается, что фигуранты их расcледования об оппозиционере Алексее Навальном, которых авторы называют сотрудниками ФСБ, могут быть причастны к трем смертям российских общественных деятелей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«К сожалению, нет, не ознакомился. Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними», — отметил он.

Песков добавил, что нередко на знакомство с такими расследованиями не хочется тратить время из-за их качества. «Не хочется просто потратить время», — сказал он.

Ранее Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, проведенное совместно с Der Spiegel. В нем говорится, что группа фигурантов их расследования об отравлении Навального может быть связана со смертями журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева. Журналисты называли их сотрудниками ФСБ.