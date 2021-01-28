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Отравление Навального ,  
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Песков заявил о нежелании тратить время на расследование Bellingcat

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Кремле не читали последнее расследование Bellingcat и The Insider, в котором утверждается, что фигуранты их расcледования об оппозиционере Алексее Навальном, которых авторы называют сотрудниками ФСБ, могут быть причастны к трем смертям российских общественных деятелей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«К сожалению, нет, не ознакомился. Чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними», — отметил он.

Песков добавил, что нередко на знакомство с такими расследованиями не хочется тратить время из-за их качества. «Не хочется просто потратить время», — сказал он.

Bellingcat связал фигурантов расследования о Навальном с тремя смертями
Политика
Фото:Тимур Куашев / Facebook

Ранее Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, проведенное совместно с Der Spiegel. В нем говорится, что группа фигурантов их расследования об отравлении Навального может быть связана со смертями журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева. Журналисты называли их сотрудниками ФСБ.

Алексей Навальный в августе 2020 года был доставлен в Германию, где в течение четырех месяцев проходил лечение и реабилитацию после отравления. Правительство ФРГ сообщило, что эксперты нашли в организме Навального следы боевого яда «Новичок». Эти выводы подтвердила Организация по запрещению химического оружия. По версии Запада, ответственность за его отравление лежит на сотрудниках ФСБ России.

Российские врачи исключили версию с отравлением, Москва неоднократно опровергала обвинения в причастности к случившемуся с оппозиционером.
 

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