Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину

Тай Гарбин (Фото: Kent County Jail / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Один из шести подозреваемых в заговоре с целью похищения губернатора штата Мичиган Гретчен Уитмер признал свою вину, cообщает the Washington Post.

25-летний Тай Гарбин — уроженец города Хартленд в Мичигане — признался, что планировал похитить Уитмер из загородного дома у озера и разрушить мост, чтобы замедлить действия полиции.

Он также признал, что тренировался с оружием в городах Мунит (Мичиган) и Камбрия (Висконсин) летом, а также планировал штурмовать Капитолий и похитить губернатора. Однако потом, по его словам, он и его соучастники изменили план похищения, решив выкрасть губернатора из загородного дома. Теперь Гарбин решил сотрудничать со следствием.

В октябре 2020 года ФБР сообщило, что раскрыло заговор экстремистов, которые планировали похищение губернатора Мичигана. По данным спецслужбы, 13 подозреваемых считали, что меры, которые принимали власти штата для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, нарушают Конституцию США. Подозреваемые проводили тренировки с огнестрельным оружием и «экспериментировали» со взрывчаткой. Шестерым задержанным предъявили обвинения в нарушении федеральных законов, остальных будет судить штат.