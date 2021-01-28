В России запретили ретушировать фотографии для паспортов

В России вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене паспортов, ужесточающий требования к фотографиям в этих документах. В частности, теперь запрещена любая обработка и ретушь фото. На это указала «Российская газета».

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», — говорится в регламенте.

Также запрещается приносить фотографии, сделанные в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Очки разрешены, если их стекла не затемнены, а оправа не закрывает глаза.

Помимо этого, нельзя фотографироваться на паспорт в форменной одежде, в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка, уточняется в документе МВД. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица.