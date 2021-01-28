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В России запретили ретушировать фотографии для паспортов

В России вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене паспортов, ужесточающий требования к фотографиям в этих документах. В частности, теперь запрещена любая обработка и ретушь фото. На это указала «Российская газета».

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», — говорится в регламенте.

Также запрещается приносить фотографии, сделанные в линзах, изменяющих натуральный цвет глаз. Очки разрешены, если их стекла не затемнены, а оправа не закрывает глаза.

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Фото:АГН «Москва»

Помимо этого, нельзя фотографироваться на паспорт в форменной одежде, в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка, уточняется в документе МВД. Головной убор допускается только по религиозным убеждениям и при условии, что он не скрывает овал лица.

В административном регламенте МВД также появилось нововведение для граждан, оформляющих паспорт через сайт госуслуг. Для них предусмотрена возможность приостановления процедуры оформления документа на срок не более 30 календарных дней, в случае неявки заявителя в подразделение по вопросам миграции в течение трех дней после его приглашения на прием.

Как сообщает «Российская газета», административный регламент МВД вступил в силу с 11 января 2021 года. Однако ведомство решило напомнить о документе сейчас, когда люди после ослабления ограничительных мер по коронавирусу активно занялись заменой и получением новых паспортов.

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Ранее МВД подготовило проекты указа президента и постановления правительства, согласно которым предлагается вручать издание обновленного варианта российской Конституции одновременно с паспортом гражданина по достижению 14-летия. В июле рассмотреть этот вопрос поручил правительству президент России Владимир Путин.

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