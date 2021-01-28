Напавшего на машину ФСБ TikTok-блогера Лакеева обвинили по двум статьям

TikTok-блогеру Константину Лакееву (Костя Киевский), задержанному по подозрению в нападении на служебный автомобиль ФСБ на несанкционированной акции в Москве 23 января, предъявили обвинения по двум статьям уголовного кодекса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Окушко.

По словам адвоката, Лакеева обвиняют по ст. 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и ст. 213 УК («Хулиганство»). Блогера оставляют на ночь в изоляторе временного содержания, а 28 января следствие планирует просить его ареста в Пресненском суде Москвы.

Ранее СК показал видео с допроса Лакеева. Блогер признался, что участвовал в нападении на машину спецслужб на Цветном бульваре 23 января. Тогда участники акции закидали автомобиль с номерами АМР (серию номеров с этими буквами часто связывают с автомобилями органов власти и силовых структур) снежками. Позднее выяснилось, что это был служебный автомобиль ФСБ. На видеозаписи видно, что сначала люди закидывали машину снежками, а затем несколько молодых людей начали наносить удары по бамперу.

Акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного после возвращения в Россию из Германии, прошли 23 января по всей России. По данным «ОВД-Инфо», силовики задержали по всей стране почти 4 тыс. человек. МВД сообщало, что в Москве в митингах участвовали около 4 тыс. человек, AP и Reuters сообщали о 15 тыс. и 40 тыс. участников соответственно.