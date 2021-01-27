Путин возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин возложил цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград» в Александровском саду, сообщает пресс-служба Кремля.

Возложение приурочено к 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 27 января является одним из дней воинской славы России. 8 мая 1965 года Ленинграду было присвоено звание «Город-герой».

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась до 27 января 1944 года — 872 дня. Во время блокады среди гражданского населения от голода погибли 632 253 человека. Еще 16 747 человек были убиты при артобстрелах и бомбардировках.