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Умер сыгравший в «Ликвидации» и «Антикиллере» актер Юрий Лахин

Юрий Лахин в роли Мармеладова на сцене МХТ им. А.П. Чехова
Юрий Лахин в роли Мармеладова на сцене МХТ им. А.П. Чехова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Актер театра и кино Юрий Лахин умер в возрасте 68 лет, сообщил на своей странице в Facebook драматург Николай Коляда.

«Умер Юрий Лахин. Когда-то он был ведущим актером в Свердловской драме», — написал Коляда.

Как рассказала свердловскому новостному порталу Е1 подруга семьи актера Ольга Битюцкая, причиной смерти актера стали осложнения, вызванные коронавирусом. По ее словам, в конце декабря он попал в больницу, и так из нее не вышел.

Юрий Лахин родился 23 июля 1952 года в Запорожье. Учился в Свердловском театральном училище. После его окончания в 1978 году работал в Свердловском академическом театре драмы. Позже актер выступал в театре «Сатирикон» и в «Театре на Покровке».

Лахин также снимался в кино и сериалах. Одними из последних работ Лахина на экране были роли в телесериалах «Зорге», «Спящие» и «Молодежка», следует из информации на портале «Кинопоиск». Он также сыграл полковника Чусова в сериале «Ликвидация» и роль председателя революционного трибунала Прохорова в сериале «Исаев»; в фильме «Антикиллер» он сыграл вора в законе по кличке Зима.

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