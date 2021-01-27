Минздрав Мексики выразил надежду на получение «Спутника V» на этой неделе

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Основная часть процедуры одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Мексике завершена, власти страны рассчитывают получить первую партию до конца недели. Об этом заявил замминистра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль, передает El Universal.

По его словам, подразделение Федеральной комиссии по защите от санитарных рисков выдало рекомендацию в поддержку регистрации вакцины. Чиновник указал, что это было самой важной задачей, теперь остались детали.

«Прежде чем вакцина достигнет мексиканской территории, она должна быть одобрена для использования в чрезвычайных ситуациях», — напомнил представитель мексиканского Минздрава.

Лопес-Гателл отметил, что пока точная дата прибытия партии «Спутника V» неизвестна, власти надеются получить ее уже на этой неделе.