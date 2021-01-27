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Испортивший 500 доз вакцины от COVID-19 в США фармацевт признал вину

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В США бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин Стивен Бранденбург, которого обвиняют в умышленной порче почти 500 доз вакцины Moderna, признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

«Бранденбург согласился признать себя виновным по обвинениям, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении Минюста.

В США арестовали испортившего 500 доз вакцины от COVID фармацевта
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Обвиняемый пояснил, что он скептически относится к вакцинам против коронавируса, в частности к вакцине Moderna. Также в сообщении ведомства говорится, что мужчина является сторонником теорий заговора.

Преступление произошло в городе Графтон. Бранденбург достал из холодильника коробку с дозами вакцины и оставил их в помещении, из-за чего препарат стал не пригодным к использованию. Позднее мужчину обвинили в умышленной порче вакцины, нанесении материального ущерба, а также действиях, которые создали риск для здоровья других людей. По предварительным данным, он нанес ущерб на сумму от $8 тыс. до $11 тыс.

Aurora Health Care уведомила 57 человек, которым, предварительно, сделали инъекцию испорченным препаратом. Согласно инструкции, вакцина от Moderna может находиться вне холодильной камеры 12 часов, после этого она теряет свои свойства.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

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