Испортивший 500 доз вакцины от COVID-19 в США фармацевт признал вину

В США бывший сотрудник медицинского центра Aurora Medical Center в штате Висконсин Стивен Бранденбург, которого обвиняют в умышленной порче почти 500 доз вакцины Moderna, признал свою вину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.

«Бранденбург согласился признать себя виновным по обвинениям, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы», — говорится в сообщении Минюста.

Обвиняемый пояснил, что он скептически относится к вакцинам против коронавируса, в частности к вакцине Moderna. Также в сообщении ведомства говорится, что мужчина является сторонником теорий заговора.

Преступление произошло в городе Графтон. Бранденбург достал из холодильника коробку с дозами вакцины и оставил их в помещении, из-за чего препарат стал не пригодным к использованию. Позднее мужчину обвинили в умышленной порче вакцины, нанесении материального ущерба, а также действиях, которые создали риск для здоровья других людей. По предварительным данным, он нанес ущерб на сумму от $8 тыс. до $11 тыс.