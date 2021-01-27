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Пандемия коронавируса ,  
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В Великобритании число жертв COVID-19 превысило 100 тыс. человек

В Великобритании с начала пандемии зафиксировали свыше 100 тыс. летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр Борис Джонсон.

«С сожалением вынужден сообщить вам, что сегодня количество смертей, зафиксированных от COVID в Великобритании, превысило 100 000, и трудно подсчитать горе, содержащееся в этой мрачной статистике», — говорится в сообщении премьера.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Джонсон выразил соболезнования всем родственникам жертв эпидемии, а также отметил, что, когда вакцины против коронавируса помогут преодолеть заболевание, власти извлекут из произошедшего необходимые уроки.

С начала пандемии от COVID-19 погибли 100 162 человек. Reuters отмечает, что это больше, чем число погибших среди гражданского населения Великобритании во время Второй мировой войны, и вдвое больше, чем число убитых в ходе блиц-бомбардировки 1940-41 годов.

По данным Университет Джонса Хопкинса, по числу летальных исходов Британия находится на пятом месте. Первое место занимает США (425 036) следом идет Бразилия (218 878), замыкает тройку Индия (153 587).

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В декабре на юго-востоке Англии был выявлен новый штамм коронавируса, после чего он распространился на территории 60 стран. Ученые утверждали, что он заразнее прежних вариантов на 50–70%.

С 8 декабря в Великобритании началась вакцинация от коронавируса, которую разработали Pfizer и BioNTech.

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