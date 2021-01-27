Экс-советник Трампа по экономике станет ведущим на канале Fox Business

Бывший глава Национального экономического совета Белого дома в администрации экс-президента США Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу, станет ведущим программы на телеканале Fox Business. Об этом сообщается на сайте канала.

Выход передачи, которую будет вести Кадлоу, запланирован на 8 февраля. В телеканале отметили, что Кадлоу также будет выступать в роли эксперта в других передачах телеканала. «Ларри с его опытом в политике и умением работать в кадре привнесет в наши эфиры, посвященные бизнес-аналитике, глубину и экспертный взгляд», — заявила глава департамента по связям с общественностью телекомпании Fox News Сьюзан Скотт.

По словам Кадлоу, его передача будет посвящена «реальным проблемам, с которыми сталкиваются американцы».

Лоуренс Кадлоу c 2001 по 2014 год вел несколько передач на телеканале CNBC. На работу в Белый дом он перешел в апреля 2018 года. Его преемником в администрации нынешнего президента США Джо Байдена стал Брайан Диз.