Бывший эксперт Fox News стала официальным представителем Госдепа

Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус назначили официальным представителем Государственного департамента США. Об сообщил в своем Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео поздравил Ортагус с назначением на новую должность и отметил, что ее опыт работы в качестве аналитика разведки и сотрудника по связям с общественностью в области внешней политики и национальной безопасности принесет Америке пользу.

30 марта стало известно, что Хизер Нойерт покинула должность пресс-секретаря Госдепа. В частности, она перешла на работу в программу образовательных грантов Фулбрайта (The Fulbright Program), целью которой является укрепление культурно-академических связей между гражданами США и других стран.