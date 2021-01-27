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Первые 100 дней Байдена ,  
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Байден отшутился на вопрос о подробностях его разговора с Путиным

Президент США Джо Байден пошутил, отвечая на вопрос журналиста о содержании его телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«О вас. Он шлет вам наилучшие пожелания», — сказал Байден.

Путин впервые поговорил с Байденом как с президентом США
Политика
Джо Байден

Во вторник, 26 января, Путин и Байден впервые после инаугурации американского президента поговорили по телефону. В пресс-службе Кремля сообщали, что участники беседы выразили удовлетворение достижением договоренности о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях, также в ходе разговора лидеры поделились мнениями по выходу США из Договора по открытому небу, обсудили проблему иранской ядерной сделки, положение на Украине и российскую инициативу в проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.

В Белом доме добавили, что главы государств также обсудили сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с протестующими со стороны российских сил безопасности.

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