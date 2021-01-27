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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты назвали процент прибавивших в весе за время пандемии COVID-19

Почти треть людей по всему миру прибавили в весе во время пандемии коронавируса. Об этом по результатам проведенного исследования сообщает онлайн-платформа Ipsos Global Adviso (есть у РБК).

Согласно его результатам, по доле людей, набравших вес, лидирует Бразилия (52%); последнее место — у Китая (6%). В России за время пандемии вес набрал почти каждый четвертый, в среднем — 6,1 кг.

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Также исследователи выяснили, что 45% респондентов во всем мире стремятся похудеть. В России эта доля составляет 37%. Из тех, кто стремится похудеть, 31% говорят, что планируют сбросить набранные за период пандемии килограммы, но 62% не связывают это с пандемией. И только 15% по всему миру хотят похудеть для снижения риска возникновения серьезных симптомов COVID-19, говорится в исследовании. Среди россиян, стремящихся сбросить вес, 64% худеют независимо от пандемии, 30% избавляются от набранных килограммов, а 15% худеют, чтобы в случае инфицирования коронавирусом легче его перенести.

Также эксперты изучили восприятие физических нагрузок, отказа от курения, приема витамина D и отказа от алкоголя как превентивных мер, применяемых для снижения тяжести течения COVID-19 в случае возможного заражения. Около 26% россиян и 28% опрошенных по всему миру считают, что этому способствует отказ от курения. По этому показателю лидирует Швеция (43%), на последнем месте — Китай (14%). Около 24% в России и 26% в мире верят, что в этом помогает прием витамина D.

В России 17% считают, что регулярные физические упражнения помогают предотвратить тяжелые симптомы коронавируса в случае инфицирования (глобально — 38%). По этому показателю россияне оказались последними среди всех опрошенных стран. Лидирует Китай — 78% опрошенных в этой стране уверены, что регулярные спортивные активности как часть жизни помогают легче перенести коронавирус в случае заболевания. 14% россияне считают, что легче перенести COVID-19, отказавшись от алкоголя, аналогичные цифры среди опрошенных в Южной Кореи, Польше и Южной Африке. При этом 23% респондентов в России не верят, что меры, вроде физических нагрузок, отказа от курения, алкоголя и прием витаминов, помогают снизить риск возникновения тяжелых симптомов COVID-19, указывают эксперты исследования.

Данные исследования были собраны через онлайн-платформу Ipsos Global Advisor в период с 23 октября по 6 ноября 2020 года. Всего было проведено 22 008 интервью в 30 странах, возраст респондентов варьировался от 16 до 74 лет.

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Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук РАЕН Алексей Ковальков заявил, что основной причиной набора веса в самоизоляции является стресс.
«Человек находится в однокомнатной квартире, где живут сестра, теща, двое детей и так далее. Это можно сравнить с тюрьмой, где понатыкано много людей», — сказал Ковальков.

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