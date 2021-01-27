Эксперты назвали процент прибавивших в весе за время пандемии COVID-19

Почти треть людей по всему миру прибавили в весе во время пандемии коронавируса. Об этом по результатам проведенного исследования сообщает онлайн-платформа Ipsos Global Adviso (есть у РБК).

Согласно его результатам, по доле людей, набравших вес, лидирует Бразилия (52%); последнее место — у Китая (6%). В России за время пандемии вес набрал почти каждый четвертый, в среднем — 6,1 кг.

Также исследователи выяснили, что 45% респондентов во всем мире стремятся похудеть. В России эта доля составляет 37%. Из тех, кто стремится похудеть, 31% говорят, что планируют сбросить набранные за период пандемии килограммы, но 62% не связывают это с пандемией. И только 15% по всему миру хотят похудеть для снижения риска возникновения серьезных симптомов COVID-19, говорится в исследовании. Среди россиян, стремящихся сбросить вес, 64% худеют независимо от пандемии, 30% избавляются от набранных килограммов, а 15% худеют, чтобы в случае инфицирования коронавирусом легче его перенести.

Также эксперты изучили восприятие физических нагрузок, отказа от курения, приема витамина D и отказа от алкоголя как превентивных мер, применяемых для снижения тяжести течения COVID-19 в случае возможного заражения. Около 26% россиян и 28% опрошенных по всему миру считают, что этому способствует отказ от курения. По этому показателю лидирует Швеция (43%), на последнем месте — Китай (14%). Около 24% в России и 26% в мире верят, что в этом помогает прием витамина D.