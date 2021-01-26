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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Протестующие украли дипломатический паспорт Пашиняна

Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Global Look Press)

Дипломатический паспорт премьера-министра Армении Никола Пашиняна похитили люди, ворвавшиеся в здание правительства в ноябре 2020 года. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в интервью «Арменпресс».

«10 ноября в результате проникновения группы людей в здание правительства Армении было похищено 14 дипломатических паспортов, которые в тот же день были аннулированы МИД Армении. Среди этих паспортов был дипломатический паспорт премьер-министра Армении», — рассказал Нагдалян.

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Фото:Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

По данным агентства, 26 января бывший эксперт армянского аналитического центра «Орбели» Андраник Ованнисян, опубликовал информацию о том, что «азербайджанцы передали ему дипломатический паспорт Пашиняна».

10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о перемирии в Нагорном Карабахе. Силы сторон в Карабахе должны были остаться на занятых к этому дню позициях. Армения обязалась передать Азербайджану районы «буферной зоны» вокруг Нагорного Карабаха. Для контроля за соблюдением перемирия в Карабах переброшены около 2 тыс. российских миротворцев.

После заключения соглашения в Ереване вспыхнули протесты, участники митинга против Пашиняна ворвались в здание правительства Армении. Сообщалось, что протестующие сорвали табличку с двери кабинета Пашиняна, самого премьера тогда в здании не было.

После этого Пашинян неоднократно обращался к нации и объяснял, что соглашение было лучшим выходом, позволившим не потерпеть полного поражения и окончательно не потерять Карабах.

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