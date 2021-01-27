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Бизнесмены назвали привлекательные для открытия гостиниц в России города

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Топ-20 городов России, к которым ведущие гостиничные операторы проявляют наибольший интерес, возглавили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Владивосток. Об этом свидетельствуют данные опроса крупнейших международных и российских гостиничных операторов, активно развивающихся в России или планирующих выход на отечественный рынок, сообщили РБК аналитики агентства недвижимости Cushman & Wakefield.

Аналитики провели опрос во второй половине 2020 года. Респондентам предложили оценить привлекательность открытия новых гостиниц в 20 российских городах по шкале от 1 (неинтересно) до 10 (очень интересно).

Первая пятерка городов получила средние оценки от 8,1 до 10. Интерес операторов к Москве и Санкт-Петербургу не удивил аналитиков. Сочи оказался на третьем месте из-за активного развития внутреннего туризма, объяснили в Cushman & Wakefield. Екатеринбург неформально обладает статусом «столицы Урала», а также богатой историей, культурными и спортивными объектами. Владивосток сейчас является крупнейшим на Дальнем Востоке городом и центром Дальневосточного федерального округа.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

В средней части рейтинга расположились Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Хабаровск, Краснодар, Пермь, Нижний Новгород, Красноярск и Челябинск, получившие от 6,2 до 7,8.

В самом конце списка городов оказались Волгоград, Уфа, Калуга, Воронеж и Самара. Гостиничные операторы дали им от 5,6 до 6 баллов.

В целом, большая часть гостиничных операторов дают позитивные прогнозы развития гостиничного сегмента в России. Так, 67% респондентов отметили, что большая часть проектов продолжается без отклонений от графика. Еще 78% операторов отметили, что пандемия COVID-19 не повлекла значительных изменений в условиях гостиничных договоров.

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В конце декабря Ростуризм сообщил, что оборот российской туристической отрасли по итогам 2020 года сократился на 60% по сравнению с предыдущим годом.

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