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Мишустин потерял гараж из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии»

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин потерял свой гараж из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии». Об этом он сообщил, выступая перед депутатами Государственной думы. Трансляция выступления шла на сайте Госдумы.

«Я сам пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии». У меня был гараж. Его, к сожалению, мы не смогли удержать», — сказал Мишустин, добавив, что гараж уже не вернуть, так как там «что-то построили».

Премьер отметил, что к настоящему времени законопроект подготовлен, и пообещал его лично поддержать.

По словам Мишустина, данный законопроект является «восстановлением справедливости». Он добавил, что, «если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил».

Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии в середине февраля. Данный законопроект призван упростить процедуру оформления прав собственности на гаражи и участки под ними. Сам проект был разработан еще в начале 2019 года.

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Фото: Михаил Дудин / РИА Новости

Законопроект предлагает установить перечень документов, которые будут подтверждать наличие гаража у гражданина. К ним предлагают отнести полученное решение о распределении гаража, чеки, которые подтвердят выплату пая в гаражном кооперативе, документы, подтверждающие оплату платежей при эксплуатации гаража, ранее полученные документы технической инвентаризации и др. Региональные власти могут устанавливать дополнительные документы, позволяющие приобрести право на землю под гаражом.

Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году, планируется, что «гаражная амнистия» продлится до 2025 года.

По мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, «гаражная амнистия» поможет более 4,5 млн автовладельцам.

Теги: Михаил Мишустин, гаражная амнистия
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