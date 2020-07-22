Мишустин потерял гараж из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии»

Михаил Мишустин (Фото: duma.gov.ru)

Премьер-министр России Михаил Мишустин потерял свой гараж из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии». Об этом он сообщил, выступая перед депутатами Государственной думы. Трансляция выступления шла на сайте Госдумы.

«Я сам пострадал из-за отсутствия закона о «гаражной амнистии». У меня был гараж. Его, к сожалению, мы не смогли удержать», — сказал Мишустин, добавив, что гараж уже не вернуть, так как там «что-то построили».

Премьер отметил, что к настоящему времени законопроект подготовлен, и пообещал его лично поддержать.

По словам Мишустина, данный законопроект является «восстановлением справедливости». Он добавил, что, «если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил».

Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект о так называемой гаражной амнистии в середине февраля. Данный законопроект призван упростить процедуру оформления прав собственности на гаражи и участки под ними. Сам проект был разработан еще в начале 2019 года.