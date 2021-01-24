«Ростех» начал разработку нового истребителя-перехватчика
«Ростех» приступил к работе над новым поколением истребителей-перехватчиков под условным названием МиГ-41. Об этом говорится на сайте госкорпорации.
«Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата», — отмечается в сообщении.
Проект находится на стадии опытно-конструкторских работ.
Генеральный директор самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в 2017 году говорил, что «совершенно новый технологический самолет» сможет выполнять задачи даже в космосе. Развернуть серийное производство планировалось с 2025-го.