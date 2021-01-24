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«Ростех» начал разработку нового истребителя-перехватчика

Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости

«Ростех» приступил к работе над новым поколением истребителей-перехватчиков под условным названием МиГ-41. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

«Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата», — отмечается в сообщении.

Борисов оценил шансы сделать истребитель шестого поколения беспилотным
Бизнес
Юрий Борисов

Проект находится на стадии опытно-конструкторских работ.

Генеральный директор самолетостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко в 2017 году говорил, что «совершенно новый технологический самолет» сможет выполнять задачи даже в космосе. Развернуть серийное производство планировалось с 2025-го.

Вице-премьер Юрий Борисов говорил РБК в декабре прошлого года, что создатели истребителя шестого поколения будут двигаться в направлении беспилотных технологий. По его словам, это будет скорее не истребитель, а авиационный комплекс, чья эффективность будет определяться не просто летно-техническими характеристиками, а в большей степени комплексом бортового оборудования и авиационными средствами поражения. 

истребитель вооружение Ростех
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