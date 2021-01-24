«Ростех» начал разработку нового истребителя-перехватчика

Вице-премьер Юрий Борисов говорил РБК в декабре прошлого года, что создатели истребителя шестого поколения будут двигаться в направлении беспилотных технологий. По его словам, это будет скорее не истребитель, а авиационный комплекс, чья эффективность будет определяться не просто летно-техническими характеристиками, а в большей степени комплексом бортового оборудования и авиационными средствами поражения.