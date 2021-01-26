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Пандемия коронавируса ,  
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В России провели более 100 млн тестов на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России проведено более 100 млн тестов на коронавирусную инфекцию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки было сделано 292 тыс. исследований, уточняют в ведомстве. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются около 648,8 тыс. человек.

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Ранее, 20 января, Роспотребнадзор сообщал о проведении почти 97 млн тестов по коронавирусу. По данным ведомства, Россия вышла на второе место в мире по их общему количеству. Среди российских регионов по числу проведенных исследований на 100 тыс. человек лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Тува и Санкт-Петербург.

Согласно последним данным оперативного штаба, общее число заразившихся в России за весь период достигло 3 738 690 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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0
<10 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

коронавирус тесты Россия Роспотребнадзор
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