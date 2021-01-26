В России провели более 100 млн тестов на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России проведено более 100 млн тестов на коронавирусную инфекцию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки было сделано 292 тыс. исследований, уточняют в ведомстве. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются около 648,8 тыс. человек.

Ранее, 20 января, Роспотребнадзор сообщал о проведении почти 97 млн тестов по коронавирусу. По данным ведомства, Россия вышла на второе место в мире по их общему количеству. Среди российских регионов по числу проведенных исследований на 100 тыс. человек лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Тува и Санкт-Петербург.

Согласно последним данным оперативного штаба, общее число заразившихся в России за весь период достигло 3 738 690 человек.