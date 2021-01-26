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В Уфе потушили пожар на нефтехимическом заводе

В Уфе ликвидировали пожар на заводе «Уфаоргсинтез», сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

В 00:22 (мск) 26 января было ликвидировано открытое горение, в 04:33 пожар полностью потушили.

В Уфе при пожаре на нефтехимическом заводе погиб человек
Общество
Фото:МЧС

Пожар на заводе «Уфаоргсинтез» (входит в структуру «Башнефти») возник накануне вечером, загорелись две емкости с метано-водородной фракцией. Пожару был присвоен четвертый (предпоследний) номер сложности, затем ранг был снижен до третьего.

В результате один человек погиб, один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ликвидации пожара участвовали 127 человек и 44 единицы техники.

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