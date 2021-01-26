В Уфе потушили пожар на нефтехимическом заводе

В Уфе ликвидировали пожар на заводе «Уфаоргсинтез», сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

В 00:22 (мск) 26 января было ликвидировано открытое горение, в 04:33 пожар полностью потушили.

Пожар на заводе «Уфаоргсинтез» (входит в структуру «Башнефти») возник накануне вечером, загорелись две емкости с метано-водородной фракцией. Пожару был присвоен четвертый (предпоследний) номер сложности, затем ранг был снижен до третьего.

В результате один человек погиб, один госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).