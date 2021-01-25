Дипломаты сообщили о состоянии пострадавших в Стамбуле россиян

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Одного из русских туристов, на которых в Стамбуле напал турок с ножом, могут скоро выписать из больницы. Об этом сообщило в Facebook генконсульство России в Стамбуле.

«Двое пострадавших граждан находятся с повреждениями различной степени тяжести под контролем медиков, состояние третьего гражданина опасений не вызывает, в ближайшее время он может быть выписан из больницы», — уточняется в сообщении.

По информации дипломатов, турок напал на отдыхающих из-за бытового конфликта. Он нанес им многочисленные ножевые ранения, пострадавших доставили в разные больницы. «По имеющимся сведениям, подозреваемый в нападении задержан», — уточнило генконсульство.

Ранее газета Haber Turk сообщала, что жертвами стали двое мужчин и женщина. Инцидент произошел в стамбульском районе Бешикташ, его засняли камеры видеонаблюдения. Очевидец рассказал изданию, что сначала мужчина требовал у россиян деньги, а когда они ушли, догнал их и набросился на туристов с ножом. Представитель управления безопасности Бешикташа сказал ТАСС, что, предположительно, нападавший работает сборщиком мусора.