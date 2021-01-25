Президент Мексики пригласил Путина посетить страну

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото: Francisco Canedo / Imago Images / Xinhua / ТАСС)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пригласил последнего посетить страну. Об этом мексиканский политик написал в Twitter.

«Я пригласил его посетить Мексику и поблагодарил за решение отправить нам 24 млн доз вакцины «Спутник V» в течение следующих двух месяцев», — сообщил президент.

На сайте Кремля о приглашении не говорится. Указано, что политические лидеры обсудили борьбу с пандемией, поставки в Мексику российской вакцины и подготовку там местных специалистов-медиков. Путин также пожелал выздоровления президенту Мексики, у которого 25 января диагностировали коронавирус. Заболевший сообщил, что у него проявляются легкие симптомы.