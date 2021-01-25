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Президент Мексики пригласил Путина посетить страну

Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Фото: Francisco Canedo / Imago Images / Xinhua / ТАСС)

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным пригласил последнего посетить страну. Об этом мексиканский политик написал в Twitter.

«Я пригласил его посетить Мексику и поблагодарил за решение отправить нам 24 млн доз вакцины «Спутник V» в течение следующих двух месяцев», — сообщил президент.

Президент Мексики заболел COVID-19
Политика
Андрес Мануэль Лопес Обрадор

На сайте Кремля о приглашении не говорится. Указано, что политические лидеры обсудили борьбу с пандемией, поставки в Мексику российской вакцины и подготовку там местных специалистов-медиков. Путин также пожелал выздоровления президенту Мексики, у которого 25 января диагностировали коронавирус. Заболевший сообщил, что у него проявляются легкие симптомы.

Сейчас вакцина «Спутник V» ожидает регистрации в Мексике. В сентябре гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который совместно с Центром им. Гамалеи является создателем вакцины, Кирилл Дмитриев сообщил, что Мексика может получить 32 млн доз вакцины. Этого хватило бы для вакцинации четверти населения страны.

Однако позже замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гателль заявил, что Мексика может получить от России меньшее количество вакцины, а именно 24 млн доз.

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По последним данным, число заболевших COVID-19 в Мексике превысило 1,7 млн человек.

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Источник: JHU
Данные по миру i

Мексика Владимир Путин телефонный разговор вакцина
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