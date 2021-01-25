Путин заявил о попытках «вставить палки в колеса» авиастроению в России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Развитию российского гражданского авиастроения пытаются мешать с помощью санкций, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами 25 января. Трансляцию мероприятия ведет РБК.

«Гражданское авиастроение сейчас развивается. Стараются нам мешать, я уже об этом говорил. Вот создается у нас среднемагистральный самолет МС-21 — чуть ли не на каждом шагу палки в колеса вставляют там с помощью тех же санкций», — сказал Путин.

Президент также выразил уверенность, что деятельность по развитию отрасли будет продолжаться, несмотря на возможные сдвиги в графике реализации крупных проектов. Он подчеркнул, что эта отрасль «сразу создает высокотехнологичные рабочие места в десятках смежных отраслей».