В Подмосковье открыли 37 пунктов вакцинации от COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московской области появилось 37 новых пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила министра здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, передает ТАСС.

«Количество точек мы за прошедшую неделю с опережением увеличили уже до 130, то есть 37 точек стационарных открыто», — сказала Стригункова во время совещания с зампредами регионального правительства и главами городских округов.

Всего в области, по ее словам, привились 49 405 человек. Регион получил 133 725 доз вакцины. В неделю властями планируется прививать примерно по 45 тыс. человек.

Для каждого городского округа власти сформировали недельный план вакцинации исходя из числа прививочных пунктов, сказала Стригункова. Больше всего таких точек, по словам министра, в Химках, Люберцах, Балашихе и Воскресенске.

Кроме того, с 27 января в Подмосковье запускают СМС-оповещение граждан о введении второго компонента препарата против COVID-19.