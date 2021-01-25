В Подмосковье открыли 37 пунктов вакцинации от COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 74,86 (+0,5) Инвестиции, 14:15
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 91,15 (+0,74) Инвестиции, 14:15
Власти Москвы заявили о половине свободных коек для больных COVID-19 Общество, 17:36 Минсельхоз ответил на опасения Счетной палаты о риске дефицита продуктов Экономика, 17:35 Аналитики Goldman Sachs не увидели в «пузырях» риска для рынка Инвестиции, 17:28 Овечкин и Панарин вошли в список самых высокооплачиваемых игроков НХЛ Спорт, 17:25 Цифровые двойники и налоговый мониторинг: главные ИТ-тренды 2021 года Pro, 17:25 Новый Mitsubishi Outlander впервые показали на видео Авто, 17:09 Телепорт на 20 лет назад: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 17:07 Путин ответил на митинги 23 января словами «так политика не делается» Политика, 17:05 Мужчина с ножом напал на трех россиян в Стамбуле Общество, 17:03 В Петербурге арестовали напавшего на сотрудников ДПС во время акции Общество, 16:58 АФК «Система», группа «Эталон» и Дом. РФ договорились о сотрудничестве Пресс-релиз, 16:52 На Красной Поляне с зависшей канатной дороги эвакуировали 170 человек Общество, 16:51 В Москве проверят разговор сотрудника скорой помощи о больничном Общество, 16:48 За месяц DeFi-токены подорожали на 250%. Какие монеты покупать и когда Крипто, 16:47
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Подмосковье открыли 37 пунктов вакцинации от COVID-19

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Московской области появилось 37 новых пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщила министра здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова, передает ТАСС.

«Количество точек мы за прошедшую неделю с опережением увеличили уже до 130, то есть 37 точек стационарных открыто», — сказала Стригункова во время совещания с зампредами регионального правительства и главами городских округов.

Всего в области, по ее словам, привились 49 405 человек. Регион получил 133 725 доз вакцины. В неделю властями планируется прививать примерно по 45 тыс. человек.

Для каждого городского округа власти сформировали недельный план вакцинации исходя из числа прививочных пунктов, сказала Стригункова. Больше всего таких точек, по словам министра, в Химках, Люберцах, Балашихе и Воскресенске.

Кроме того, с 27 января в Подмосковье запускают СМС-оповещение граждан о введении второго компонента препарата против COVID-19.

Собянин заявил о спаде эпидемии COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

11 января глава подмосковного минздрава говорила, что от коронавируса в области привились более 17 тыс. человек. На тот момент в регионе работало 94 пункта вакцинации.

Читайте на РБК Pro
Почему джин и текила стали королями рынка импортного алкоголя Потрошитель брендов: как бухгалтер сделал 74 работника миллионерами Самый каверзный вопрос на собеседовании: шесть вариантов ответа Не только чистая энергетика: 3 акции-бенефициара президентства Байдена

Позже, 21 января, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье введут электронные сертификаты для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Документы будут выдавать в виде QR-кодов после второй прививки. Присылать код будут на мобильный телефон.

Согласно данным оперштаба, за последние сутки в Подмосковье выявлено 1163 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным областного минздрава, всего в регионе зафиксирован 186 551 случай заболевания. 146 579 человек выздоровели, 3546 умерли. В области было проведено 5,4 млн тестов на COVID-19.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

коронавирус Подмосковье вакцинация
Материалы по теме
Путин заявил о возможности постепенно снимать коронавирусные меры
Общество
Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по коронавирусу
Общество
Глава Башкирии счел проблемой невозможность общаться «живьем» из-за COVID
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter