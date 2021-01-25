В Москве проверят разговор сотрудника скорой помощи о больничном

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Администрация станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова в Москве проведет внутреннюю проверку после появления в Сети аудиозаписи разговора начальства медучреждения с сотрудником. Об этом сообщили РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы. На этой записи, как следовало из сообщений Telegram-каналов, заведующая станцией возмущалась желанием сотрудника взять больничный.

«Администрация станции обязательно пригласит врача — участника разговора — для уточнения всех обстоятельств ситуации, в частности общения с его руководителем. Администрация скорой напоминает, что какие-либо высказывания и выражения в грубой и некорректной форме по отношению к персоналу на станции категорически неприемлемы», — отмечается в сообщении.

Также в заявлении говорится о намерении провести дополнительную беседу по поводу необходимости соблюдения норм этики в коллективе.

Аудиозапись разговора между одним из врачей станции и его руководителем 25 января опубликовал Telegram-канал Mash. На нем женщина в грубой форме выражает недовольство желанием сотрудника взять больничный из-за коронавируса, при этом использует нецензурную лексику. По данным Telegram-канала, разговаривала с сотрудником заведующая станцией скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Наталья Романькова.