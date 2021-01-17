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Росздравнадзор проверил подделывающую статистику ростовскую больницу

Фото: Артур Новосильцев / ТАСС
Фото: Артур Новосильцев / ТАСС

В 2018 году Росздравнадзор провел проверку качества оказания медпомощи беременным женщинам и детям в Ростовской области, где сообщалось о нарушениях в 2017–2018 годах ради улучшения статистики. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Результаты проверки были перенаправлены в Следственный комитет. «В 2018 году Росздравнадзором была проведена тщательная проверка качества оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям. По итогам проверки в связи с выявленными нарушениями в оказании медпомощи от должности был отстранен главный врач Ростовского перинатального центра Валерий Буштырев», — говорится в сообщении.

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Как писал портал о благотворительности «Милосердие.RU» со ссылкой на бывшего главного акушера-гинеколога региона профессора Ирину Буштыреву, в 2017–2018 годах ростовских врачей вынуждали не отправлять недоношенных младенцев и матерей с угрозой преждевременных родов из сельской местности в перинатальный центр, а оставлять их в районных больницах, где они не могли получить необходимую помощь. Умерших детей, подделывая сроки беременности и вес, оформляли как мертворожденных, чтобы улучшить статистику.

Сама Буштырева обвинила в фальсификациях Татьяну Быковскую, которая руководила здравоохранением региона до своего задержания в ноябре 2019 года. Ее обвиняли в превышении полномочий.

Ростовская область Росздравнадзор младенцы
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