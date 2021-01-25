СМИ сообщили о кинувшем «коктейль Молотова» в здание суда в Бурятии

Фото: МВД РФ

В Прибайкальском районе Бурятии, в селе Турунтаево неизвестный попытался поджечь административное здание, говорится в сообщении регионального управления МВД. По данным «Байкал-daily», мужчина закинул в здание районного суда бутылку с зажигательной смесью. В Прибайкальском районном суде перенаправили запрос РБК в МВД.

Это произошло ночью 25 января. О попытке поджога здания в полицию сообщили сотрудники Росгвардии. «Спустя несколько минут неизвестный совершил поджог автомобиля, стоящего на соседней улице. Ущерб от действий злоумышленника составил 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении МВД.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело по двум статьям УК — ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).

«Байкал-daily» пишет, что мотивы нападавшего пока неизвестны. Вместе с тем издание отмечает, что в Прибайкальском районном суде сейчас рассматривается дело бывшего вице-спикера Народного хурала Бурятии Баира Жамбалова. Его обвиняют в ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Водитель сбил студентку и скрылся с места происшествия, спустя некоторое время девушка скончалась в больнице. Жамбалов свою вину так и не признал.