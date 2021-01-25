Умер стилист Киркорова и Пугачевой Александр Шевчук

Александр Шевчук (Фото: alex_shevchuk_stylist / Instagram)

Умер стилист Александр Шевчук, сообщается в Instagram компании LaimaLux Academy, где он был арт-директором.

«Александр Шевчук ушел... [...] Покойся с миром, Александр», — говорится в публикации.

Сообщение о смерти Шевчука также опубликовал в Instagram-аккаунте певец Дмитрий Колдун, который называет Шевчука своим другом.

Согласно информации на личном сайте стилиста, он отучился два года в Московским технологическим институте легкой промышленности на факультете конструирования и моделирования одежды. После второго курса Шевчук ушел из вуза и дальше учился в Финляндии, Германии и Америке.

Шевчук также работал над созданием образов российских звезд: певиц Аллы Пугачевой, Людмилы Гурченко, Лаймы Вайкуле, Земфиры, а также певцов Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе и других. Помимо этого, он сотрудничал с некоторыми зарубежными артистами и актерами: певцом Полом Янгом, актером Жан-Клодом Ван Даммом.