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Умер стилист Киркорова и Пугачевой Александр Шевчук

Александр Шевчук
Александр Шевчук (Фото: alex_shevchuk_stylist / Instagram)

Умер стилист Александр Шевчук, сообщается в Instagram компании LaimaLux Academy, где он был арт-директором.

«Александр Шевчук ушел... [...] Покойся с миром, Александр», — говорится в публикации.

Сообщение о смерти Шевчука также опубликовал в Instagram-аккаунте певец Дмитрий Колдун, который называет Шевчука своим другом.

Согласно информации на личном сайте стилиста, он отучился два года в Московским технологическим институте легкой промышленности на факультете конструирования и моделирования одежды. После второго курса Шевчук ушел из вуза и дальше учился в Финляндии, Германии и Америке.

Шевчук также работал над созданием образов российских звезд: певиц Аллы Пугачевой, Людмилы Гурченко, Лаймы Вайкуле, Земфиры, а также певцов Филиппа Киркорова, Валерия Меладзе и других. Помимо этого, он сотрудничал с некоторыми зарубежными артистами и актерами: певцом Полом Янгом, актером Жан-Клодом Ван Даммом.

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Фото:Leonhard Foeger / Reuters

Шевчук был топ-стилистом на различных проектах и телешоу: «Старые песни о главном», «Голос», «Фабрика звезд», «Евровидение 1994», «Евровидение 2009», а также в разные годы — официальным стилистом «Новой волны» в Юрмале.

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Компанию «LaimaLux Group», где он был арт-директором, в 1993 году в Риге основали певица Лайма Вайкуле и бизнесмен Шираз Мамедов.

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