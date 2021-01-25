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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в школах

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекций в российских школах после возобновления занятий остается стабильной. Об этом рассказала заместитель главы Роспотребнадзора Ирина Брагина в интервью «Российской газете».

«Прошла только неделя после каникул, и мы видим, что пока ситуация по коронавирусу в школах стабильная», — сказала Брагина. Она добавила, что по ОРВИ и гриппу превышений эпидемиологических порогов не наблюдается.

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Заместитель главы ведомства уточнила, что лабораторно были выявлены лишь единичные случаи заражения гриппом. По словам Брагиной, в связи с ситуацией по COVID-19 в образовательных учреждениях все носят маски, обрабатывают руки, соблюдают дистанцию, что позволяет снизить риски передачи всех респираторных вирусов.

С 18 января школы по всей России возобновили очные занятия после перехода на дистанционный формат обучения из-за распространения коронавирусной инфекции. Власти поручили образовательным учреждениям максимально строго соблюдать меры санитарной безопасности. Классы будут уходить на удаленку при первом же случае заражения коронавирусом.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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