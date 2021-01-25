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В Германии предупредили Европу о «полном одиночестве» без России

Если европейские страны не начнут выстраивать взаимовыгодные отношения с Россией, может случиться, что Европа останется без союзников. Об этом заявил немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек в интервью медиагруппе RND.

По словам Платцека, отказываясь от сотрудничества с Россией, Европа может подтолкнуть ее к дальнейшему сближению с Китаем.

«И если в США снова изберут «неправильного» президента — а такое может произойти — мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире», — добавил он.

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Политик отметил, что без России невозможно решить такие вопросы, как изменение климата, борьба с терроризмом, проблема беженцев, безопасность на Ближнем Востоке, разоружение.

По мнению Платцека, Европе нужно переосмыслить санкционную политику в отношении Москвы, так как ограничения нанесли ущерб обеим сторонам и привели к ухудшению политических отношений.

Ранее новый председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет заявил, что повода для снятия санкций Евросоюза против России сейчас нет. Она напомнил, что ограничительные меры были приняты за присоединение Крыма и конфликт на востоке Украины. По его словам, на востоке Украины «с позиций контролируемой Россией стороны имеют место скрытые и открытые акты агрессии».

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