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Дептранс Москвы предупредил водителей об ухудшении видимости на дорогах

В Москве до утра понедельника ожидается сильный туман и ухудшение видимости на дорогах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта.

«Сегодня с 23 часов до 11 утра в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости 300-800 м. Будьте внимательны за рулем!», — говорится в сообщении.

О тумане также предупредило главное управление МЧС России по Москве. В ведомстве водителям порекомендовали значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

В Гидрометцентре сообщили о мрачной погоде в Москве в ближайшие дни
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве до середины следующей недели прогнозируется теплая, но мрачная погода. По его словам, ожидаются низкие облака, туманность, слякоть и отсутствие солнца. Синоптик также предупреждал, что оттепель может привести к формированию сосулек, сходу снега с крыш и гололедице.

Москва Дептранс туман
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В Гидрометцентре сообщили о мрачной погоде в Москве в ближайшие дни
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МЧС предупредило о тумане в Москве
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В Гидрометцентре предупредили россиян о погодных аномалиях
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