Дептранс Москвы предупредил водителей об ухудшении видимости на дорогах

В Москве до утра понедельника ожидается сильный туман и ухудшение видимости на дорогах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта.

«Сегодня с 23 часов до 11 утра в Москве местами ожидается туман с ухудшением видимости 300-800 м. Будьте внимательны за рулем!», — говорится в сообщении.

О тумане также предупредило главное управление МЧС России по Москве. В ведомстве водителям порекомендовали значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве до середины следующей недели прогнозируется теплая, но мрачная погода. По его словам, ожидаются низкие облака, туманность, слякоть и отсутствие солнца. Синоптик также предупреждал, что оттепель может привести к формированию сосулек, сходу снега с крыш и гололедице.