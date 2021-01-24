Карнавал в Венеции сократят и проведут онлайн

Фото: Antonio Calanni / AP

Традиционный венецианский карнавал, который проводят в феврале, в этом году состоится онлайн. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Его можно будет посмотреть в прямом эфире в социальных сетях или на канале Televenezia. Трансляция будет вестись с 6 по 7 февраля и с 11 по 16 февраля.

Поучаствовать в карнавале также можно дистанционно. Организаторы предлагают конкурсы, мастер-классы и встречи с известными людьми. Свои интерактивны запланированы как для детей, так и для взрослых. В ближайшее время откроют регистрацию.

В прошлом году из-за вспышки коронавируса власти Италии отменили последние дни Венецианского карнавала. По последним данным, число заболевших COVID-19 в стране превысило 2 млн человек.