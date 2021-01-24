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Карнавал в Венеции сократят и проведут онлайн

Фото: Antonio Calanni / AP
Фото: Antonio Calanni / AP

Традиционный венецианский карнавал, который проводят в феврале, в этом году состоится онлайн. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Его можно будет посмотреть в прямом эфире в социальных сетях или на канале Televenezia. Трансляция будет вестись с 6 по 7 февраля и с 11 по 16 февраля.

Поучаствовать в карнавале также можно дистанционно. Организаторы предлагают конкурсы, мастер-классы и встречи с известными людьми. Свои интерактивны запланированы как для детей, так и для взрослых. В ближайшее время откроют регистрацию.

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В прошлом году из-за вспышки коронавируса власти Италии отменили последние дни Венецианского карнавала. По последним данным, число заболевших COVID-19 в стране превысило 2 млн человек.

Ранее власти Бразилии отказались от проведения традиционного карнавала в Рио-де-Жанейро этим летом. Независимая лига школы самбы перенесла его с февраля на неопределенное время. Книга рекордов Гиннесса в 2004 году назвала это мероприятие самым большим карнавалом в мире, в котором участвуют 2 млн человек в один день.

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Источник: JHU
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