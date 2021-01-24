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В Екатеринбурге произошел крупный пожар на промышленной площадке

В Екатеринбурге произошло крупное возгорание в производственном здании на промышленной площадке. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Информация о пожаре на проспекте Космонавтов, 15 П1 поступила в 06:40 (04:40 мск) 24 января.

«Предварительная площадь пожара 200 кв. м, горят бытовые помещения. Борьба с огнем осложняется сильным задымлением и низкой температурой воздуха», — говорится в сообщении главка.

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Пожарным удалось локализовать возгорание в 08:12 (06:12 мск) и ликвидировать открытое горение в 08:29 (06:29 мск). По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.

В главке уточнили местному агентству E1.RU, что загорелся склад с второсырьем. Большая загрузка горючими материалами способствовала быстрому распространению огня, добавили в пресс-службе.

По данным агентства, на месте возгорания также работала передвижная лаборатория для контроля состояния воздуха в зоне пожара.

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