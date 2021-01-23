В Саратове ребенок погиб из-за обрушения льда с крыши

Фото: СК РФ

В результате падения льда с крыши пятиэтажного дома в Саратове погиб 11-летний ребенок. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Следователи начали проверку. Они осмотрели место происшествия.

Ранее, 7 января, от обрушения льда погибли четверо человек на Камчатке. Лед упал на Вилючинском водопаде. Троих удалось сразу извлечь из-под завала.

Среди пострадавших были мужчина, женщина и один несовершеннолетний ребенок.