Общество , 23 янв, 17:18
0
В Саратове ребенок погиб из-за обрушения льда с крыши
В результате падения льда с крыши пятиэтажного дома в Саратове погиб 11-летний ребенок. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
Следователи начали проверку. Они осмотрели место происшествия.
Ранее, 7 января, от обрушения льда погибли четверо человек на Камчатке. Лед упал на Вилючинском водопаде. Троих удалось сразу извлечь из-под завала.
Среди пострадавших были мужчина, женщина и один несовершеннолетний ребенок.