Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин
Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер 22 января в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
«22 января 2021 года умер Президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин», — говорится в сообщении пресс-службы.
Спицин родился 26 октября 1941 года в семье советского генерала. Свою карьеру он начал в Ленинградском зоопарке в должности рабочего по уходу за животными в отделе орнитологии. Первое время Спицин работал зоотехником, был завотдела кормления, а также замдиректора по хозяйственной части.
В московский зоопарк его перевели в 1974 году в качестве замдиректора по научной части. Через три года Спицин стал его директором.