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Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

Спицин работал в Московском зоопарке с 1974 года
Владимир Спицин
Владимир Спицин (Фото: moscow_zoo / VK)

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер 22 января в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«22 января 2021 года умер Президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Спицин родился 26 октября 1941 года в семье советского генерала. Свою карьеру он начал в Ленинградском зоопарке в должности рабочего по уходу за животными в отделе орнитологии. Первое время Спицин работал зоотехником, был завотдела кормления, а также замдиректора по хозяйственной части.

В московский зоопарк его перевели в 1974 году в качестве замдиректора по научной части. Через три года Спицин стал его директором.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

При нем были построены вольеры для гепардов, хищных птиц, сов, журавлей, дальневосточных аистов, глухарей, фламинго. Кроме того, при нем были созданы новые острова для водоплавающих птиц на прудах зоопарка, детская территория, новый террариум, пешеходный мост, ряд различных экспозиций, музей зоопарка.

Спицин периодически писал письма в поддержку других зоопарков. «В частности, с его помощью удалось отстоять как директора Рижского зоопарка, так и уберечь Лондонский зоопарк от закрытия», — рассказали в пресс-службе.

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В разное время Спицин занимал должности председателя Совета по координации деятельности зоопарков СССР, исполнительного директора Фонда помощи зоопаркам. Для упрочнения отношений между Великобританией и СССР Спицин передал пеликанов английской королеве Елизавете Второй.

При Спицине московский зоопарк смог наладить регулярное размножение манулов. В итоге он стал символом заведения. Кроме того, были созданы размножающиеся пары и группы других редких видов животных: лошадей Пржевальского, киангов, белых и очковых медведей, орангутанов, амурских тигров, дальневосточных леопардов, снежных барсов, белоплечих орланов, японских журавлей. Спицин же основал и Центр воспроизводства редких животных.

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