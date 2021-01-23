Умер президент Московского зоопарка Владимир Спицин

Спицин работал в Московском зоопарке с 1974 года

Владимир Спицин (Фото: moscow_zoo / VK)

Президент Московского зоопарка Владимир Спицин умер 22 января в возрасте 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

«22 января 2021 года умер Президент Московского зоопарка Владимир Владимирович Спицин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Спицин родился 26 октября 1941 года в семье советского генерала. Свою карьеру он начал в Ленинградском зоопарке в должности рабочего по уходу за животными в отделе орнитологии. Первое время Спицин работал зоотехником, был завотдела кормления, а также замдиректора по хозяйственной части.

В московский зоопарк его перевели в 1974 году в качестве замдиректора по научной части. Через три года Спицин стал его директором.