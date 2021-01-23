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Экс-сотрудника Tesla обвинили в похищении конфиденциальных данных

Американская компания Tesla подала иск в суд на бывшего сотрудника, инженера-программиста Алекса Хатилова, обвинив его в краже коммерческой тайны и нарушении контракта. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Из документа, опубликованного CNBC, следует, что компания наняла Хатилова 28 декабря 2020 года. Спустя три дня он начал похищать файлы и скрипты, написанные на языке программирования Python, в свое облачное хранилище Dropbox. В жалобе говорится, что всего Хатилов похитил около 26 тыс. файлов.

Вся информация может показать конкурентам, «какие системы Tesla считает важными и ценными для автоматизации» и может послужить для копирования инноваций компании, заявил истец.

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По данным телеканала, он был уволен в начале января 2021 года. Компания также обвинила Хатилова в том, что он удалил все улики, когда с ним начала работать служба безопасности.

Сам Хатилов заявил газете The New York Post, что все файлы оказались в его Dropbox по ошибке. Он якобы пытался сделать резервную копию папки на своем компьютере и непреднамеренно переместил ее в облачное хранилище. «Я не знал, что там было 26 тыс. файлов», — заключил он.

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