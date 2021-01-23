Ученые назвали повышающую риск заражения коронавирусом болезнь

Заболевание верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, так называемый синдром Баррета может способствовать заражению коронавирусом, выяснили ученые из американской Медицинской школы Вашингтонского университета Сент-Луиса. Их исследование опубликовано в официальном журнале Института Американской гастроэнтерологической ассоциации Gastroenterology, передает MedicalXpress.

Специалисты установили, что у пациентов с синдром Барретта пищевод может быть поврежден так, что они способны заразиться от пищи, содержащей вирус. Ранее считалось, что заболеть, съев какой-либо продукт, невозможно, так как желудочная кислота нейтрализует SARS-CoV-2.

Синдром Баррета — патологические изменения слизистой пищевода, одно из серьезных осложнений гастроэзофагеальной рефлюкс-болезни. У некоторых людей с рефлюксом клетки пищевода изменяются и начинают напоминать клетки кишечника. А у клеток кишечника есть рецепторы, которые могут связываться с новым коронавирусом. Поэтому американские специалисты предположили, что аналогичные изменения они найдут в пищеводе больных с синдромом Баррета.