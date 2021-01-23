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Ученые назвали повышающую риск заражения коронавирусом болезнь

Заболевание верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, так называемый синдром Баррета может способствовать заражению коронавирусом, выяснили ученые из американской Медицинской школы Вашингтонского университета Сент-Луиса. Их исследование опубликовано в официальном журнале Института Американской гастроэнтерологической ассоциации Gastroenterology, передает MedicalXpress.

Специалисты установили, что у пациентов с синдром Барретта пищевод может быть поврежден так, что они способны заразиться от пищи, содержащей вирус. Ранее считалось, что заболеть, съев какой-либо продукт, невозможно, так как желудочная кислота нейтрализует SARS-CoV-2.

Китайские ученые обнаружили новый уязвимый для коронавируса белок
Общество
Фото:Guang Niu / Getty Images

Синдром Баррета — патологические изменения слизистой пищевода, одно из серьезных осложнений гастроэзофагеальной рефлюкс-болезни. У некоторых людей с рефлюксом клетки пищевода изменяются и начинают напоминать клетки кишечника. А у клеток кишечника есть рецепторы, которые могут связываться с новым коронавирусом. Поэтому американские специалисты предположили, что аналогичные изменения они найдут в пищеводе больных с синдромом Баррета.

Ученые изучили ткани 30 таких пациентов. Оказалось, что в клетках всех образцов появились восприимчивые к коронавирусу рецепторы, хотя их не должно быть в клетках из пищевода здорового человека.

Кандидат наук, старший исследователь Джейсон Миллс пояснил, что сделанные выводы еще не доказывают, что люди с синдромом Баретта больше подвержены заболеванию COVID-19. Однако, как указал специалист, прежде такая возможность просто не изучалась. Теперь эксперты должны проанализировать новые данные.

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Китайские ученые обнаружили новый уязвимый для коронавируса белок в легких человека. Это белок AXL, выяснилось, что его отключение «значительно снижает инфекцию SARS-CoV-2 в легочных клетках». Это может помочь при создании лекарств.

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Источник: JHU
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