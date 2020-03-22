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СК возбудил дело из-за убийства жениха на свадьбе в Нижневартовске

Кафе «Летучий голландец» (Фото: сервис Google Street View)

Следователи возбудили уголовное дело из-за убийства мужчины в кафе, где он отмечал свою свадьбу. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК (умышленное убийство).

По данным следствия, убийство произошло 21 марта в банкетном зале кафе «Летучий голландец». Между гостями заведения произошла ссора, в ходе которой 50-летний мужчина несколько раз ударил ножом 56-летнего местного жителя. Пострадавшего госпитализировали, однако он умер в больнице.

В сообщении уточняется, что нанесшего удары мужчину задержали. Следователи решают вопрос о заключении его под стражу и выясняют обстоятельства происшествия. 

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Накануне, 21 марта, следователи возбудили уголовное дело из-за убийства трех человек в квартире в Москве. По данным следствия, в ночь на 21 марта мужчина ударил ножом свою супругу и нанес многочисленные удары ее родителям, из-за чего все трое погибли. Вскоре мужчина сам сообщил властям о преступлении, после чего его задержали.

Теги: убийство, Нижневартовск
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