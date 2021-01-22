СК завел дело после взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане

Фото: Прокуратура Республики Татарстан

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (п. 3 ст. 117 УК) после взрыва на нефтяном предприятии в Татарстане, сообщает следственное управление СК по республике.

Взрыв произошел ранее 22 января на площадке ООО «Малые нефтяные компании Татарстана» в Сармановском районе. По данным прокуратуры, при проведении испытания воздухом произошел разрыв емкости установки предварительного спуска воды.

В результате ЧП погибли два человека, еще один пострадал, он находится в больнице скорой медицинской помощи Набережных Челнов в тяжелом состоянии. В СК уточнили, что погибшие — мужчины 1971 и 1973 года рождения, пострадавший — 1973 года рождения.