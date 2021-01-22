Минцифры оценило затраты операторов на систему слежки за больными COVID

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Затраты операторов сотовой связи на возобновление работы системы мониторинга геоданных о заболевших COVID-19 являются несущественными. Об этом РБК сообщил представитель Минцифры.

«Все необходимое программное обеспечение было разработано ранее, к работе с системой привлекаются несколько сотрудников операторов связи не на полный рабочий день», — уточнил он.

Представитель Минцифры не исключил, что ряд операторов, по-видимому, хотят дополнительно заработать, пока страна борется с пандемией.

Ранее РБК со ссылкой на письмо главе Минцифры Максуту Шадаеву от главы рабочей группы «Информационная инфраструктура» в АНО «Цифровая экономика» писал, что планирует перезапустить систему в пяти регионах России — Бурятии, Оренбургской области, Приморском, Забайкальском и Красноярском краях.