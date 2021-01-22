Начальник службы МЧС в Хабаровске получил 9,5 лет колонии за взятку

Бывший начальник службы материально-технического обеспечения подразделения МЧС Хабаровского края был признан виновным в совершении коррупционных и должностных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Хабаровскому краю.

Подозреваемый был признан виновным в четырех преступлениях, предусмотренных п. «б» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки), в трех преступлениях по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий), а также одного преступления по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество). Уголовные дела были возбуждены после оперативных мероприятий УФСБ по Хабаровскому краю.

По данным следствия и суда, в 2015-2018 годах подозреваемый получал деньги от предпринимателей за покровительство при исполнении государственных контрактов по выполнению работ.

Всего злоумышленник незаконно получил свыше 1,3 млн руб. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб.